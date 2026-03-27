Este viernes, 27 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 75.901,43 euros, cifra que refleja una variación del -4,57% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -44.63%, lo que refleja una significativa pérdida de valor en comparación con su precio anterior. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -3.07%, lo que sugiere que, a corto plazo, la presión de venta continúa afectando su rentabilidad. Esta situación plantea desafíos para los inversores, quienes deben considerar la volatilidad inherente a este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 54.29%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.56%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.