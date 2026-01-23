En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 23 de enero de 2026 en España es de 106.479,38 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,97%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -8.08%. En la última semana, esta tendencia se ha mantenido, registrando un cambio del -1.85%. A pesar de su popularidad y adopción creciente, la rentabilidad de Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos, reflejando la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 37.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 34.12%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.782,7 euros.