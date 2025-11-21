En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 97.905,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del -167,51468 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -10.61%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 7.41%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una tendencia de crecimiento en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta esta criptomoneda para los inversores.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 32.07%, es menor que la volatilidad anual del 38.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.