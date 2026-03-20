Este viernes, 20 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 80.722,78 euros. El valor de apertura refleja una variación del -328,75795 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -41.3%, lo que refleja una significativa pérdida de valor en comparación con su precio hace un año. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -2.99%, lo que sugiere que, a corto plazo, la volatilidad persiste en el mercado. Esta situación plantea interrogantes sobre la rentabilidad de invertir en Bitcoin, dado su comportamiento negativo tanto en el corto como en el largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 35.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.37%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.