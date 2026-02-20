Este viernes, 20 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 78.890,64 euros. El valor de apertura refleja una variación del -157,20254 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -3.46%, lo que refleja una volatilidad constante en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación negativa del -35.9%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad y aceptación entre los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 15.86%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 37.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.