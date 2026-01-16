En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este viernes, 16 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 109.955,41 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,2% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 4.06%, lo que sugiere un repunte temporal en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -4.87%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 36.48%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 34.36%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.