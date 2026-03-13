La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 13 de marzo de 2026 en España es de 82.357,3 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,21%. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 8.09%, lo que sugiere un repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -35.24%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en su rendimiento refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.20%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.