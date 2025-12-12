En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 106.062,69 euros, cifra que refleja una variación del -2,02% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 0.75%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación del 14.55%, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin ha mantenido un desempeño positivo en el mercado a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 23.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.64%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.