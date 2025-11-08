En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 8 de noviembre de 2025 en España es de 117.793,38 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,33%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un descenso del -4.1%, lo que refleja una volatilidad típica en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un aumento significativo del 34.31%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores en busca de rentabilidad.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 42.99%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.68%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.