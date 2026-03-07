La cotización del Bitcoin este sábado, 7 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 78.877,71 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,27% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una ligera caída del -2.47%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -37%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos considerables en su valor. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial de rentabilidad, Bitcoin ha tenido un año complicado, lo que podría influir en la percepción de los inversores sobre su futuro. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 54.68%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.00%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.