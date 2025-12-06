En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 6 de diciembre de 2025 en España es de 104.440,67 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,35%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 4.29%, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 14.63%, indicando un crecimiento sostenido en su valor. Esta evolución sugiere que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad atractiva para los inversores a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 55.32%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.53%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.