La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 28 de marzo de 2026 en España es de 76.870,52 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,45%. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -6.24%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -43.92%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su valor. Esta evolución sugiere una volatilidad considerable y una rentabilidad que ha sido desfavorable para los inversores en el periodo reciente. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 47.33%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.