La cotización del Bitcoin este sábado, 28 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 76.755,37 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,3% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.37%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -35.47%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de cambios resalta la naturaleza fluctuante de Bitcoin y su rentabilidad a largo plazo, que ha sido afectada por diversos factores económicos y regulatorios. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 49.81%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.47%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.