La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 24 de enero de 2026 en España es de 105.534,78 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,31%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -8.89%, lo que refleja un entorno de mercado desafiante para esta criptomoneda. En la última semana, Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.92%, lo que sugiere una continuidad en la presión sobre su valor. A pesar de su popularidad y adopción creciente, estos números indican que los inversores deben ser cautelosos y considerar la volatilidad inherente a las criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.91%, lo que es menor que la volatilidad anual del 33.95%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.782,7 euros.