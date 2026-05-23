En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 23 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 87.410,4 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,36% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Analizando la tendencia, se observa que el crecimiento del Bitcoin podría atraer más inversiones, pero la estabilidad del euro sugiere una falta de volatilidad en su valor.

La evolución reciente de Bitcoin ha sido descendente: en la última semana su precio cayó 2.2% y en el último año acumula un descenso de 35.84%, lo que implica una rentabilidad negativa en ambos plazos para quienes mantuvieron la criptomoneda, evidenciando un entorno de debilidad y alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 16.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.04%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.