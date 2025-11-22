En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 22 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 97.306,47 euros, cifra que refleja una variación del -0,85% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -9.04%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se aprecia una variación positiva del 6.75%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia de crecimiento en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta Bitcoin para los inversores.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 30.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.03%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.