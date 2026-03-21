Este sábado, 21 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 81.403,62 euros. El valor de apertura refleja una variación del -251,1918 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una disminución del -4.91%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -40.81%, lo que indica que la rentabilidad de Bitcoin ha sido negativa en un horizonte temporal más amplio. Esta evolución sugiere un entorno volátil y desafiante para los inversores en criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.37%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.