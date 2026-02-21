La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 21 de febrero de 2026 en España es de 80.466,95 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,54%. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.51%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa, con una caída del -34.62%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 21.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.06%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.