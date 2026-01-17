En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 17 de enero de 2026 en España es de 110.612,75 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,25%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 4.35%, lo que sugiere un repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -4.3%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el rendimiento de Bitcoin ha sido desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en su rentabilidad refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 32.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.35%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.