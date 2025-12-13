En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 13 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 105.767,95 euros, cifra que refleja una variación del -0,2% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve cambio del 0.25%, lo que indica una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un crecimiento más significativo del 14.23%, lo que refleja una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y crecimiento anual sugiere que Bitcoin sigue siendo una opción relevante en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.59%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.