Este sábado, 11 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 85.497,69 euros, cifra que refleja una variación del 0,2% en comparación con el día pasado. En los últimos cinco días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una notable volatilidad en el último año, con una disminución del -33.95%, lo que refleja un periodo de corrección en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, en la última semana, Bitcoin ha experimentado un repunte del 7.87%, lo que sugiere un posible cambio de tendencia y un renovado interés por parte de los inversores. Esta combinación de caídas anuales y recuperaciones recientes resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta la inversión en Bitcoin. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 27.41%, es menor que la volatilidad anual del 37.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.