La cotización del Bitcoin este sábado, 10 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 105.461,32 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día pasado.

En los últimos cinco días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una disminución del -4.02%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, la variación ha sido del -3.67%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones, la rentabilidad general se mantiene relativamente estable en comparación con su valor anterior. Esta evolución sugiere que, aunque Bitcoin enfrenta desafíos en su cotización, sigue siendo un activo de interés para los inversores a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 24.67%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.