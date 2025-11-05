En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 5 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 119.188,97 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,85% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -5.99%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un aumento significativo del 34.27%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una rentabilidad positiva en el largo plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 39.25%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.65%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.