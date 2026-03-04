La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 4 de marzo de 2026 en España es de 85.029,77 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 6,44%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 9.34%, lo que sugiere un repunte temporal en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -31.79%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 48.89%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.