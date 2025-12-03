En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 3 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 108.045,6 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,89% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 2.45%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, alcanzando un 15.26%, lo que indica una evolución positiva en su rentabilidad. Estos datos sugieren que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido un crecimiento sostenido en su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 49.32%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.