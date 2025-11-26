En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 101.735,02 euros, cifra que refleja una variación del 1,1% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.66%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 7.07%, indicando una evolución positiva en su rentabilidad a largo plazo. Estos datos sugieren que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido una trayectoria de crecimiento moderado, atrayendo el interés de inversores en busca de oportunidades en el sector digital.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 21.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.91%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.