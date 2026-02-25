Este miércoles, 25 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 81.085,2 euros, cifra que refleja una variación del 7,29% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.31%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -32.67%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de resultados indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 55.14%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.67%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.