Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.149,31 euros. El valor de apertura refleja una variación del -232,55947 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -6.06%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un crecimiento del 12.88%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una rentabilidad positiva en el largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente de Bitcoin, que puede ofrecer oportunidades de inversión a quienes estén dispuestos a asumir riesgos.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.95%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.