En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este miércoles, 14 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 113.788,08 euros, cifra que refleja una variación del 2,31% en comparación con el día pasado.

En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 7.84%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, la variación ha sido más moderada, con un incremento del 3.38%. Esto sugiere que, a pesar de la volatilidad a corto plazo, la rentabilidad de Bitcoin en el largo plazo ha sido relativamente estable, lo que puede atraer tanto a inversores nuevos como a aquellos que buscan diversificar su portafolio.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 30.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.44%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 113.788,1 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.