La cotización del Bitcoin este miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 82.169,12 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,15% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 3.89%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -36.06%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente afectada en el largo plazo, reflejando la volatilidad inherente a este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 46.91%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.27%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.