Este martes, 9 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 109.318,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del 115,05041 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 1.69%, lo que refleja una estabilidad relativa en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación del 18.64%, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin ha mantenido un desempeño positivo en el mercado a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 32.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.76%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.