En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 6 de enero de 2026 en España es de 108.220,94 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,51%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.83%, lo que refleja una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, la variación ha sido de solo un 0.61%, indicando que, a pesar de la volatilidad típica del mercado de criptomonedas, el rendimiento de Bitcoin ha permanecido relativamente estable en el largo plazo. Esta combinación de cambios sugiere que, aunque puede haber fluctuaciones temporales, la rentabilidad de Bitcoin ha mostrado una tendencia de consolidación en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.53%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.