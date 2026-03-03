La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 3 de marzo de 2026 en España es de 79.063,39 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,24%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -35.73%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, su cambio ha sido del -0.79%, indicando una ligera estabilidad en medio de un contexto general desfavorable. A pesar de estas caídas, Bitcoin sigue siendo un activo de interés para muchos inversores, aunque su rentabilidad actual plantea interrogantes sobre su futuro. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 33.44%, es menor que la volatilidad anual del 37.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.