En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 25 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 101.149 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,42% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 1.17%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación del 11.98%, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para los inversores a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 39.88%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.