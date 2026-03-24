Este martes, 24 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 80.056 euros. El valor de apertura refleja una variación del -409,6282 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -41.73%, lo que refleja una significativa pérdida de valor en comparación con su precio anterior. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -0.11%, indicando una estabilidad relativa en el corto plazo, aunque sigue siendo parte de una tendencia general negativa. Esta situación plantea interrogantes sobre la rentabilidad de invertir en Bitcoin, ya que los inversores deben considerar tanto la volatilidad del mercado como las perspectivas futuras de recuperación. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 47.28%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.