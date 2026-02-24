Este martes, 24 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 75.765,88 euros, cifra que refleja una variación del -0,92% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una disminución del -4.01%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -37.29%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente en el mercado de criptomonedas, afectando la confianza de los inversores y la estabilidad de su valor. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 27.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.15%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.