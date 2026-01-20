En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 20 de enero de 2026 en España es de 105.887,82 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,59%.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una disminución del -4.85%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -8.38%, indicando que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones de inversión.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 11.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 33.95%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.