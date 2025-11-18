En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 18 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 108.066,44 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,02% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de ambos activos.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para identificar posibles cambios en el futuro cercano.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -6.5%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo que es común en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 20.32%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una tendencia de crecimiento a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores que buscan rentabilidad en el sector digital.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 31.19%, es menor que la volatilidad anual del 37.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.