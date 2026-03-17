Este martes, 17 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 85.792,52 euros, cifra que refleja una variación del 0,22% en comparación con el día pasado. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 5.43%, lo que sugiere un leve repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -32.91%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en su desempeño refleja la volatilidad inherente del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 17.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.24%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.