En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 13 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 108.595,19 euros, cifra que refleja una variación del 2,45% en comparación con el día pasado.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 2.17%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -0.84%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido desfavorable en un horizonte temporal más amplio. Esta dualidad en su evolución refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 16.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.36%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.