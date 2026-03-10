Este martes, 10 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 83.156 euros, cifra que refleja una variación del 5,5% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.88%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -33.25%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos y una tendencia a la baja en su rentabilidad a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 56.99%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.46%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.