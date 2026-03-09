Este lunes, 9 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 79.775,85 euros, cifra que refleja una variación del 4,7% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -36.51%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, Bitcoin ha experimentado un cambio del -5.51%, lo que indica que, a corto plazo, la presión de venta continúa afectando su rentabilidad. Estos datos sugieren que, a pesar de su popularidad, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada, con fluctuaciones significativas en su valor. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 61.43%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.34%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.