En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 104.677,01 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una ligera caída del -3.75%, lo que refleja la volatilidad habitual de esta criptomoneda. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 17.16%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo a pesar de las fluctuaciones a corto plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de los desafíos recientes, Bitcoin sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 28.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.51%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.