Este lunes, 30 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 77.058,67 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -43.58%, lo que refleja una significativa pérdida de valor en comparación con su precio anterior. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un cambio del -6.96%, lo que indica que, a corto plazo, la presión de venta continúa afectando su rentabilidad. Estos datos sugieren un entorno desafiante para los inversores, quienes deben considerar la volatilidad inherente a este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.42%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.