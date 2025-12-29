En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 102.908,01 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,02% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.42%, lo que refleja una ligera volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento del 3.17%, lo que indica una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un rendimiento anual favorable sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan crecimiento en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 4.15%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.71%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.