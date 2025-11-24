En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 24 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 100.496,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -5.12%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un crecimiento del 9.85%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad positiva en el largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas y la importancia de considerar períodos más amplios para evaluar su desempeño financiero.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 37.69%, lo que es menor que la volatilidad anual del 37.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.