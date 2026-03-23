La cotización del Bitcoin este lunes, 23 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 81.665,23 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,29% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.67%, lo que refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -41.67%, evidenciando la volatilidad y los desafíos que ha enfrentado la criptomoneda en el mercado. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad, Bitcoin ha tenido dificultades para mantener su valor en el tiempo, lo que puede afectar su rentabilidad para los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 47.40%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.