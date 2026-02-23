Este lunes, 23 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 76.455,11 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -38.05%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -2.88%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, la rentabilidad a corto plazo sigue siendo incierta. Esta situación resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para los inversores interesados en esta criptomoneda. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 28.18%, es menor que la volatilidad anual del 37.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.