La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 16 de marzo de 2026 en España es de 84.877,35 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,01%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 4.12%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -33.48%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente afectada en el largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 13.36%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 38.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.