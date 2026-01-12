En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 12 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 107.147,19 euros, cifra que refleja una variación del 1,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.4%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -0.13%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 20.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.33%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.